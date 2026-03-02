Размер шрифта
Ливанские СМИ сообщают об израильских ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане

Израиль нанес удары по объектам «Хезболлы» на территории Ливана
Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Израильские войска нанесли удары по объектам шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана. Об этом сообщает новостной портал L'Orient Today.

По имеющейся информации, ударам подвергся, в частности, район города Сур, особенно деревни Шехабие и Дейр-Канун-эль-Нахр.

Израильская авиация также атаковала южные пригороды столицы республики Бейрута.

28 февраля стало известно, что Израиль нанес удары по инфраструктуре шиитского движения «Хезболла» на юге Ливана.

13 февраля израильские войска также атаковали «Хезболлу» в районе Ат-Тири на юге Ливана.

Позднее в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что удары по югу Ливана были нацелены на ослабление потенциала ракетных подразделений боевого крыла «Хезболлы».

Ранее в Ливане обвинили Израиль в распылении токсичных веществ.

 
