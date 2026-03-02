В Израиле заявили о новой серии ударов по Тегерану

ЦАХАЛ: авиация Израиля приступила к новым ударам по объектам в центре Тегерана

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли новые удары по Тегерану. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные пояснили, что израильская авиация, получив новые разведывательные данные, начала дополнительную волну ударов по «иранскому террористическому режиму» в центре Тегерана.

2 марта стало известно, что начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил планы продолжения антииранской операции.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с отказом Тегерана от ядерных амбиций.

Под ударами оказались несколько городов Исламской Республики, включая столицу. Один из них пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи — он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп назвал примерные сроки военной операции против Ирана.