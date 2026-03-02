Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Израиле заявили о новой серии ударов по Тегерану

ЦАХАЛ: авиация Израиля приступила к новым ударам по объектам в центре Тегерана
Amir Cohen/Reuters

Самолеты Военно-воздушных сил Израиля нанесли новые удары по Тегерану. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные пояснили, что израильская авиация, получив новые разведывательные данные, начала дополнительную волну ударов по «иранскому террористическому режиму» в центре Тегерана.

2 марта стало известно, что начальник генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир утвердил планы продолжения антииранской операции.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент США в обращении к нации объяснил удары «иссякшим терпением» в связи с отказом Тегерана от ядерных амбиций.

Под ударами оказались несколько городов Исламской Республики, включая столицу. Один из них пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи — он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по территории Израиля и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп назвал примерные сроки военной операции против Ирана.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!