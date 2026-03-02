На юге России объявили угрозу атаки безэкипажных катеров

В Новороссийске объявили угрозу атаки безэкипажных катеров. Об это сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена — сигнал «Внимание всем». Атака безэкипажных катеров (БЭК)», — написал чиновник.

Незадолго до этого стало известно, что в Новороссийске обломки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредили еще два многоквартирных и пять частных домов.

Два часа назад Кравченко сообщил, что в результате атаки украинских войск на Новороссийск четыре жилых дома получили повреждения. По словам главы города, в одном из многоквартирных домов обломки дрона попали в квартиру, ранив находившегося там мужчину. Пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу.

Незадолго до этого Кравченко заявил, что в Новороссийске обломки украинского беспилотника повредили кровлю многоэтажного дома.

Ранее в акватории Черного моря ликвидировали украинские безэкипажные катера.