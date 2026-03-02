Украинцев отправят на Ближний Восток для отражения атак Ирана

Стармер: Британия направит украинцев на Ближний Восток для борьбы с БПЛА Ирана

Великобритания направит своих и украинских специалистов в страны Персидского залива, чтобы они помогали отражать атаки беспилотников Ирана. Об этом сообщил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер в видеообращении, опубликованном в социальной сети X.

«Мы направим экспертов из Украины вместе с нашими экспертами, чтобы помочь нашим партнерам в Персидском заливе сбивать иранские беспилотники, которые их атакуют», — сказал он.

Также политик заявил, что Британия разрешила Соединенным Штатам использовать свои военные базы для нанесения ударов по иранским складам ракет.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли, как операция США в Иране отразится на Украине.