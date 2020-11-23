Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве сглаживается
В последние две недели ситуация с коронавирусом сглаживается, в том числе благодаря ограничительным мерам. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, пишет «Интерфакс».
«Это крайне неприятные, но необходимые меры... Но, с другой стороны, это, безусловно, дает свой эффект. Последние две недели мы видим сглаживание процесса», — сказал Собянин.
Мэр подчеркнул, что за последнюю неделю число выявляемых случаев составило 6%.
Собянин добавил, что несмотря на то, что показатели достигли весеннего уровня, ситуация более управляемая и контролируемая. Также по его словам, система здравоохранения работает стабильно и эффективно.
В столице коронавирусом заразились 560 579, выздоровел 410 641, скончались 8 379 человек.
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