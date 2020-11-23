В Чите начались основные слушания с присяжными по делу Шамсутдинова

Второй восточный окружной военный суд в Чите с участием присяжных приступил в понедельник, 23 ноября, к рассмотрению дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев в Забайкальском крае в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Заседание по делу Шамсутдинова началось», — сказали в суде.

Ранее сообщалось, что Шамсутдинов признал вину в расстреле сослуживцев.

В октябре 2019 года Шамсутдинов открыл стрельбу при сдаче караула. В результате восемь человек погибли, еще двое были тяжело ранены. Срочник объяснил свой поступок неуставными отношениями в войсковой части. Ему предъявили обвинение по статьям «Убийство двух и более лиц» и «Покушение на убийство двух лиц». Шамсутдинову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Срочник признал вину.

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