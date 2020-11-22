Число случаев коронавируса в Британии превысило 1,5 млн
Антон Демидов
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В Великобритании общее число выявленных случаев коронавируса нового типа достигло 1 512 045. Об этом сообщает сайт британского правительства.
По данным властей, за минувшие сутки в Соединенном Королевстве зарегистрировали 18 662 зараженных.
Таким образом, Британия стала седьмой страной в мире, которая преодолела отметку в 1,5 млн инфицированных. Впереди этой страны по данному показателю находятся США, Индия, Бразилия, Франция, Россия и Испания.