Число случаев коронавируса в Британии превысило 1,5 млн

В Великобритании общее число выявленных случаев коронавируса нового типа достигло 1 512 045. Об этом сообщает сайт британского правительства.

По данным властей, за минувшие сутки в Соединенном Королевстве зарегистрировали 18 662 зараженных.

Таким образом, Британия стала седьмой страной в мире, которая преодолела отметку в 1,5 млн инфицированных. Впереди этой страны по данному показателю находятся США, Индия, Бразилия, Франция, Россия и Испания.