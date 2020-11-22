В резиденции Деда Мороза рассказали, о чем россияне чаще всего просили в письмах
В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге рассказали, с какими просьбами чаще всего приходили письма от россиян в 2020 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
В пресс-службе отметили, что всего в резиденцию поступили почти четыре миллиона писем.
Так, дети чаще всего просили в подарок конструкторы, мягкие игрушки, телефоны, компьютеры и другие гаджеты.
При этом взрослые в письмах обращаются с просьбой улучшить жилищные условия и оплатить кредиты. Кроме того, взрослые ожидают получить в подарок автомобили, путешествия, бытовую технику и новую мебель.
Многие также мечтают о любви, крепком здоровье и мире во всем мире.
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