В резиденции Деда Мороза рассказали, о чем россияне чаще всего просили в письмах

В резиденции Деда Мороза в Великом Устюге рассказали, с какими просьбами чаще всего приходили письма от россиян в 2020 году. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

В пресс-службе отметили, что всего в резиденцию поступили почти четыре миллиона писем.

Так, дети чаще всего просили в подарок конструкторы, мягкие игрушки, телефоны, компьютеры и другие гаджеты.

При этом взрослые в письмах обращаются с просьбой улучшить жилищные условия и оплатить кредиты. Кроме того, взрослые ожидают получить в подарок автомобили, путешествия, бытовую технику и новую мебель.

Многие также мечтают о любви, крепком здоровье и мире во всем мире.

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