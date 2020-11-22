Зоозащитники обвинили иркутский приют в убийстве 50 тысяч собак и кошек

Зоозащитная организация «Вита» обратилась к генеральному прокурору, председателю Следственного комитета и министру внутренних дел России с просьбой взять под контроль расследование многолетнего убийства собак и кошек, отловленных в Иркутской области. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам зоозащитников, к ним обратились волонтеры, которым удалось проникнуть на территорию приюта в поселке Карлук в 13 км от Иркутска. Волонтеры утверждают, что обнаружили там тела собак со следами насильственной смерти.

Зоозащитники рассказали, что приют относится к ООО «Пять звезд», который является монополистом в отлове и содержании безнадзорных животных в регионе. В ходе общественных расследований местных активистов было установлено, что бездомные собаки систематически убиваются жестокими способами прямо во время отлова, а поступившие в приют в скором времени умирают от голода, жажды и инфекций.

За все время — с 2008 года, по данным зоозащитников, было убито более 50 000 собак и кошек.

Владелец «Пяти звезд» Александр Солдатов назвал обвинения зоозащитников надуманными и связал их с конкуренцией на иркутском рынке услуг по отлову безнадзорных животных.

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