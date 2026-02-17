Гуменник об Олимпиаде: до выступления чувствовалось какое-то нервное напряжение

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, как с ним общаются соперники на Олимпиаде, заявив, что чувствовал нервное напряжение, передает ТАСС.

«Стал ли я друзьями со своими соперниками, все на позитиве? Да, отлично. Ещё до выступления, может быть, чувствовалось какое-то нервное напряжение. Но сейчас уже все расслаблены, всё максимально позитивно», — сказал Гуменник.

Гуменник набрал 184,49 балла за произвольную программу и в сумме — 271,21 балла. Это позволило ему занять итоговое шестое место после того, как он шел на 12-й позиции после выступления в коротких программах.

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров получил за произвольное выступление от судей 198,64 балла, что в общей сумме за два проката дало ему 291,58 балла. Он шел пятым после коротких прокатов, но после произвольной программы выиграл золото Игр.



Ранее Гуменник назвал украинского фигуриста хорошим парнем.