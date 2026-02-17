Полицейский подал в суд на участок, узнав, что невеста изменяла ему с коллегой

В Англии детектив подал в суд на полицейский участок из-за измены невесты

Детектив из Северного Уэльса Эндрю Фирон подал иск против своего полицейского участка, обвиняя руководство в сокрытии служебного романа его бывшей невесты с коллегой и предвзятом расследовании, пишет Daily Star.

Согласно судебным документам, Фирон требует компенсацию в размере £344 тыс., из которых £200 тыс. — за причиненный моральный вред и «серьезную психиатрическую травму», а £144 тыс. — за потерю дохода. Он утверждает, что действия полиции привели к его профессиональному и финансовому краху.

По версии истца, летом 2018 года, когда он и Ребекка Хатт работали детективами-констеблями и были помолвлены, женщина призналась ему в романе с коллегой Шоном Парри из участка Сент-Асаф в Денбишире. Фирон подал официальную жалобу, заявив, что отношения велись на территории полицейского участка.

Эндрю утверждает, что руководство полиции якобы попыталось оградить Шона от дисциплинарной ответственности — вместо место тот был переведен в другой участок. Представляющий интересы Фирона Дэвид Майерс заявил, что полиция не обеспечила беспристрастного расследования, что привело к изоляции его клиента и тяжелым последствиям для его психического здоровья.

Сам Парри отказался от комментариев. Хатт, продолжающая службу, также не стала комментировать ситуацию. Слушание по делу назначено на июль 2026 года в суде Ливерпуля.

Ранее в Англии врача отстранена от работы после романа с женатым пациентом.