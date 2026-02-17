Размер шрифта
«Не собираемся разговаривать»: в Госдуме ответили Польше на иск о «советском господстве»

Депутат Калашников: Россия не намерена говорить с Польшей по иску о периоде СССР
Global Look Press

Россия не собирается вести диалог с Польшей относительно репараций за период «советского господства», заявил «Газете.Ru» глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. По его словам, Варшава использует русофобию в Европе в своих интересах, поэтому хочет подать против Москвы соответствующий иск.

Он напомнил, что ранее Польша требовала от Германии 6,2 триллиона злотых в качестве репараций за ущерб в годы Второй мировой войны.

«Теперь кинулись в другую сторону, думая о том, что под сурдинку, когда арестовывают наши валютные резервы, когда [идут] попытки арестовать физические активы физических лиц и многие другие попытки, в том числе разрушить, как они говорят, Россию, а потом на обломках ее поживиться. Вот они хотят встать в очередь», — подчеркнул он.

В этой связи Польша будет использовать ненависть к России со стороны Европы в своих интересах, указал депутат, что выразится в очередных исках против РФ. Что касается позиции России в этом вопросе, отметил Калашников, она «будет совершенно четкая».

«Никто с ними не собирается даже близко тут разговаривать или тем более в чем-то там перетягивать военно-исторические хроники или канаты», — подытожил парламентарий.

17 февраля газета Financial Times сообщала, что Польша готовит иск о «репарациях» против России за последствия «советского господства».

В январе первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что разговоры в Польше о компенсации со стороны России за действия СССР в сентябре 1939 года бессмысленны, поскольку Советский Союз в то время предпринял освободительный поход. По его словам, если Варшава так погружена в историю, пусть платит компенсацию за события Смуты начала XVII века и оккупацию Кремля.

Ранее премьер Венгрии сделал заявление о российских «репарациях».
 
