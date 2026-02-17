Белоруссия поддержала идею об объединении находящихся под санкциями стран

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддержал идею министерства иностранных дел России об объединении находящихся под санкциями стран. Об этом сообщает госагентство БелТА.

По мнению политика, если все эти страны объединятся и договорятся, «испугаются те», кто ввел против них санкции. Соответствующее заявление Лукашенко сделал, принимая отчет правительства Белоруссии за 2025 год.

Президент отметил, что под прямыми санкциями сегодня уже находятся 50 стран мира, а «вторичный эффект касается уже, наверное, сотен государств».

Лукашенко рассказал, что МИД РФ обратился к нему как к председателю Высшего государственного совета Союзного государства с призывом рассмотреть вопрос объединения указанных стран.

«Уговорили еще и Китай. Уговаривать его не надо, он понимает, что следующим будет он», — сказал глава Белоруссии.

Он подчеркнул необходимость того, чтобы эти страны объединились и продемонстрировали свою силу и мощь.

Ранее Лукашенко провел телефонный разговор с Путиным по вопросам взаимодействия Союзного государства.