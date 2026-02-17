Раненый ребенок, пожар на НПЗ и закрытые аэропорты. Что известно о ночной атаке дронов ВСУ

Минувшая ночь стала одной из самых напряженных за последнее время: по данным Минобороны, над российскими регионами перехватили 151 украинский беспилотник. В Севастополе атаку назвали одной из самых продолжительных — пострадал ребенок, повреждены жилые дома и инфраструктура. В Краснодарском крае вспыхнул пожар на Ильском НПЗ, а обломки дронов обнаружили у стадиона академии ФК «Краснодар». Что известно о последствиях ночной атаки ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Продолжительная атака и раненый ребенок

Минувшей ночью Севастополь пережил одну из самых затяжных атак за последнее время . Как сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев, силы ПВО совместно с Черноморским флотом отражали налет ВСУ на протяжении нескольких часов. По его данным, над городом уничтожили более 24 беспилотников. Всего, как уточнили в Минобороны, 38 дронов сбили в Крыму, еще 50 — над акваторией Черного моря.

«К сожалению не обошлось без пострадавших. По предварительной информации ранен один ребенок. На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги. Он доставлен в детскую больницу, его состояние удовлетворительное», — написал губернатор (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

По информации Спасательной службы Севастополя, на улице Гоголя боевая часть сбитого БПЛА детонировала во дворе на возвышенности. В трех многоквартирных домах выбиты окна, повреждены автомобили, в районе домов №14, 29 и 31 обнаружили многочисленные обломки.

В ТСН СНТ «Прогресс» во дворах частных домов жители нашли фрагменты беспилотников, службы зафиксировали повреждения газовых труб. Еще в двух садовых товариществах в районе Фиолентовского шоссе также обнаружены обломки, а в домах выбиты стекла.

Глава города поручил и.о. заместителя губернатора Максиму Ковалеву оценить причиненный ущерб и организовать устранение повреждений. Власти дополнительно опубликуют телефоны для связи с комиссиями по оценке ущерба. Жителей попросили не приближаться к крупным фрагментам сбитых дронов и при обнаружении опасных предметов немедленно звонить по номеру 112.

Пожар на НПЗ и пострадавшие

Пока в Севастополе фиксировали последствия ночного налета, удары пришлись и по Краснодарскому краю. Как сообщил оперативный штаб региона, в поселке Ильском Северского района в результате падения обломков БПЛА пострадали два человека. Их оперативно доставили в больницу, медики оказывают всю необходимую помощь. Повреждены четыре частных дома, в двух из них вспыхнул пожар.

В Крымском районе фрагменты беспилотников повредили здание локомотивного депо в хуторе Красный. Пострадавших нет, обломки обнаружили и на железнодорожных путях. В станице Варениковской дрон упал во двор частного дома — разрушений и раненых не зафиксировали. По всем адресам работают специальные и оперативные службы.

Отдельно в оперштабе сообщили о возгорании на Ильском НПЗ. Огонь охватил резервуар с нефтепродуктами, площадь пожара составила около 700 квадратных метров . Пострадавших нет. В ликвидации задействовали 72 человека и 21 единицу техники, в том числе подразделения МЧС России по Краснодарскому краю, а также пожарный поезд.

В краевой столице фрагменты беспилотника нашли в районе стадиона академии ФК «Краснодар». Инфраструктура повреждения не получила, пострадавших нет, территория оцеплена, на месте работают службы.

В Сочи, по данным мэра Андрея Прошунина, обломки дронов обнаружили сразу в нескольких районах. Город подвергся массированной атаке — три волны налета силы ПВО отражали почти 10 часов.

«Спасибо нашим военным за профессионализм, а вам, уважаемые сочинцы и гости курорта, за понимание и ответственную позицию», — написал Прошунин в Telegram-канале.

Взрывы в Ижевске и сбитые дроны над Брянщиной

Неспокойной выдалась ночь и для других регионов страны. В Ижевске, по данным Telegram-канала SHOT, около пяти утра местные жители услышали от пяти до шести взрывов над одной из окраин города. Очевидцы сообщили о ярких вспышках в небе — в это время продолжали работать средства ПВО.

Позднее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что в регионе сохраняется режим «Опасное небо». Он разъяснил порядок работы учебных заведений: в районах севернее Ижевска, в сторону Игры, где звучали сирены, дети, уже прибывшие в школы, колледжи и вузы, остаются на местах — для них организуют учебный процесс. Тем, кто еще дома, рекомендовали не выходить на улицу. Решение по второй смене власти пообещали принять позже. Общественный транспорт в Ижевске начал работу.

О работе средств ПВО сообщили и в Брянской области. Губернатор Александр Богомаз заявил, что ночью над регионом обнаружили и уничтожили четыре беспилотника самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные и экстренные службы.

Кроме того, украинские дроны долетели и до Пермского края. Губернатор региона Дмитрий Махонин уточнил, что никто не пострадал и безопасности жителей ничего не угрожает.

Закрытое небо

На фоне ночных событий ограничения на прием и выпуск самолетов вводились сразу в нескольких аэропортах страны. По данным пресс-службы Росавиации, временно приостанавливали работу воздушные гавани Пензы, Ульяновска, Казани, Нижнекамска, Ижевска, Уфы, Перми, Екатеринбурга, а также Тамбова, Геленджика, Краснодара и Сочи. Меры объясняли необходимостью обеспечения безопасности полетов.

Позднее ограничения начали поэтапно снимать. В частности, возобновили работу аэропорты Пензы, Ульяновска, Казани, Тамбова, Екатеринбурга, Геленджика, Ижевска, Краснодара, Сочи, Перми и Уфы. В Нижнекамске ограничения сняли, но в 09:46 мск вновь ввели.

В период действия ограничений часть рейсов направляли на запасные аэродромы. Пять самолетов, следовавших в Сочи, ушли на запасной аэродром, еще три борта перенаправили во время ограничений в Уфе. В Росавиации подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры — безопасность полетов оставалась приоритетом.