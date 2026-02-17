Размер шрифта
Наука

«Часики тикают» и у мужчин, выяснили ученые

Conversation: у мужчин фертильность тоже меняется с возрастом
NDAB Creativity/Shutterstock/FOTODOM

Когда говорят о «биологических часах», обычно имеют в виду женщин и возрастное снижение запаса яйцеклеток. Однако у мужчин фертильность тоже меняется с возрастом. Исследования показывают: при трудностях с зачатием мужской и женский фактор встречаются примерно с одинаковой частотой, но обследование традиционно чаще начинают с женщины. Теперь подход постепенно меняется. Всемирная организация здравоохранения — World Health Organization — подчеркнула важность оценки репродуктивного здоровья вне зависимости от пола. Об этом сообщает портал The Conversation.

С точки зрения биологии сперматозоиды вырабатываются непрерывно с периода полового созревания. Однако уже с начала двадцатых лет среднее количество сперматозоидов в эякуляте начинает снижаться. У мужчин старше 55 лет показатели нередко приближаются к порогу бесплодия.

При этом важна не только численность. Для успешного зачатия сперматозоиды должны быть жизнеспособными, подвижными и иметь правильную форму. Значение имеет и объем семенной жидкости, которая обеспечивает их питание и транспорт. Примерно с 30 лет снижается доля подвижных и морфологически нормальных сперматозоидов, уменьшается объем спермы, а число нежизнеспособных клеток увеличивается. Наиболее выраженные изменения обычно отмечаются после 35 лет.

Эти процессы отражаются на вероятности зачатия. В одном исследовании с участием более 2000 пар мужчины старше 45 лет тратили на зачатие в среднем в пять раз больше времени, чем мужчины младше 25. Другая работа показала: вероятность наступления беременности в течение года у 45-летних мужчин была на 20% ниже по сравнению с пиком фертильности в 30 лет.

С возрастом растет и генетическая нагрузка. Сперматогонии — клетки-предшественники сперматозоидов — делятся сотни раз за жизнь мужчины. Каждое деление несет риск накопления мутаций. Повреждения ДНК и хромосом могут препятствовать нормальному развитию эмбриона и повышать риск выкидыша. У мужчин старше 40 лет риск потери беременности примерно на 30% выше, чем у мужчин 25–29 лет. Также увеличивается вероятность хромосомных нарушений, связанных с синдромами, например, Дауна или Клайнфельтера.

Специалисты напоминают: большинство беременностей протекают нормально, а большинство детей рождаются здоровыми вне зависимости от возраста родителей. Однако осведомленность о мужском факторе фертильности позволяет парам быстрее получить помощь и выбрать подходящую стратегию лечения при необходимости.

Ранее у секса выявили новую неожиданную пользу для организма.
 
