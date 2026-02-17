В Госдуме заявили о начале сотрудничества Telegram с Россией

Никаких подтверждений о тотальной блокировке мессенджера Telegram в России с 1 апреля нет – это не более, чем вброс, заявил зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. В беседе с НСН он также сообщил, что владельцы ресурса начали взаимодействовать с Роскомнадзором, но пока не так «энергично», как это требуется.

Дата 1 апреля появилась неслучайно – Свинцов объяснил, что с этого дня у РКН появятся основания для перехода к следующему этапу ограничений в отношении мессенджера. Это связано с тем, что по закону ведомство может вводить санкции в отношении компаний, не соблюдающих нормы, каждые два-три месяца.

«Сейчас мы наблюдаем замедление Telegram, и это один из инструментов, — пояснил депутат. — Но, тем не менее, появилась информация, что Telegram недавно заблокировал сотни тысяч элементов запрещенной информации. То есть Telegram взаимодействует в РКН, прислушивается к его позиции. Тем не менее, необходимо действовать более энергично».

Парламентарий подчеркнул, что ключевое требование – это оформление юрлица на территории РФ, причем регистрация занимает не более трех-четырех дней, а перенос на хранение базы данных – это еще около двух-трех недель. Таким образом, главные требования можно выполнить в течение месяца – если Telegram этого не сделает, то РКН неминуемо приступит к следующей стадии ограничений, заключил депутат.

Напомним, «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, что ведомство не планирует применять в отношении Telegram дополнительные меры ограничения. Однако в сети распространяется информация о том, что мессенджер в России будет полностью заблокирован с 1 апреля 2026 года. Как писал Telegram-канал Baza, с этой даты РКН приступит к «тотальной блокировке» мессенджера по аналогии с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Утверждается, что после этого на территории всей России перестанет работать приложение Telegram.

Ранее в России оценили шансы на соглашение Роскомнадзора с Telegram.