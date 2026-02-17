Размер шрифта
Москалькова заявила, что РФ готова передать Украине 115 граждан

Москалькова: РФ готова передать Украине 115 граждан, но Киев не готов их принять
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в рамках заседания комитета Совета Федерации по социальной политике заявила, что передала Киеву список из 115 украинцев, которых Москва готова передать, но украинская сторона отказывается их принимать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Предлагаем Украине 115 человек граждан Украины, которых мы согласны передать. Я послала этот список украинской стороне, украинская сторона говорит — нет», — поделилась Москалькова.

16 февраля Москалькова говорила, что часть граждан Украины, спасенных российскими военными из зоны боевых действий, вернулась домой, но кто-то решил остаться в России.

Также Москалькова сообщила, что возвращение жителей Курской области обсудят на переговорах между РФ, Украиной и США.

В начале февраля Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157, также Москве вернули троих мирных жителей Курской области. Киев же получил бойцов ВСУ, Нацгвардии и Погранслужбы, многие из них находились в плену с 2022 года. Передачу бойцов согласовали на переговорах в Абу-Даби. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что военный РФ почти год считался пропавшим без вести, находясь в украинском плену.
 
