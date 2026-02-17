Размер шрифта
В российском хоккейном клубе отреагировали на ситуацию с нецензурным титром в трансляции

В хоккейном клубе «Алмаз» извинились за нецензурный титр в матче со «Спартаком»
Сергей Гунеев/РИА Новости

Во время игры Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между череповецким «Алмазом» и московским «Спартаком» в трансляции появился нецензурный титр, когда игрок москвичей Максим Филимонов общался с тренерским штабом. Директор ХК «Северсталь», куда входит «Алмаз», Николай Канаков рассказал изданию «Подъем», что сотрудник клуба, который написал нецензурный титр, можт быть наказан.

Возле фамилии Филимонова появилась надпись, которая гласила, что он «Говорит для вида». Вместо слова «говорит» была использована ненормативная лексика.

«Произошёл неприятный инцидент. Мы принесли извинения. Поэтому думаем, что инцидент исчерпан. Наказание для сотрудника? Всяко может быть. Все ошибаются и так далее. Мы ещё не знаем реакцию Лиги, у нас нет документов, ничего», — сказал Канаков.

«Спартак» обыграл «Алмаз» со счетом 9:5. 17 февраля команды проведут между собой еще один матч.

Ранее российский тренер нецензурно выругался на журналиста во время флэш-интервью.
 
