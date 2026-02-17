Прилучный раскрыл правду о браке с Брутян: «Честно говоря, не планировал жениться»

Актёр Павел Прилучный в программе «Шоу Воли» рассказал, что не собирался снова жениться после развода с Агатой Муцениеце. Его слова передает Telegram-канал «Звездач».

«Это мой второй брак, и, честно говоря, я не планировал жениться снова», — отметил Прилучный.

Актер вспомнил, что познакомился с Зепюр еще до развода с Муцениеце, и поэтому не мог позволить себе романтические отношения.

Сначала их общение было сугубо профессиональным — как у продюсера и актрисы. Однако уже тогда Прилучный обратил внимание на личные качества Зепюр: ее манеру общения, принципы и жизненные ценности.

«Я уже тогда понял, как она общается с людьми и как будет вести себя дома. Я понял, какая женщина мне нужна», — поделился актер.

Прилучный и Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке», а через несколько свиданий актер сделал возлюбленной предложение. Летом 2022 года пара поженилась, а в конце апреля 2023 года у них родился мальчик, которого они назвали Микаэлем. Для артиста этот ребенок стал третьим: он также воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от актрисы Агаты Муцениеце, с которой развелся в 2020-м.

