Россия отвергла обвинения в отравлении Навального

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия ноту, в которой категорически отвергает все обвинения в отравлении Алексея Навального эпибатидином, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин в беседе с ТАСС.

По словам Тарабрина, Россия попросила распространить ноту среди всех государств — участников Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО).

«Категорически отвергли вздорные инсинуации в наш адрес. При этом отметили, что РФ всегда готова к предметному экспертному разговору с фактами на руках», — подчеркнул он.

Тарабрин напомнил, что такие токсины, как эпибатидин, регулируются не КЗХО, а другим международным договором — Конвенцией о запрещении бактериологического и токсинного оружия. Поэтому возможное применение эпибатидина не может быть предметом дискуссии в ОЗХО.

14 февраля российское посольство в Лондоне резко отреагировало на заявления западных стран о предполагаемом отравлении Алексея Навального веществом эпибатидин, назвав их «некропропагандой».

Дипломатическое представительство выразило сожаление по поводу того, как Великобритания и ряд других европейских государств воспользовались Мюнхенской конференцией по безопасности для разыгрывания «политического представления».

Ранее МИД России отреагировал на данные об «отравлении» Навального ядом лягушки.