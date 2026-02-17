Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Россия отвергла обвинения в отравлении Навального

Россия направила в ОЗХО ноту из-за обвинений в отравлении Навального
Pavel Golovkin/AP

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия ноту, в которой категорически отвергает все обвинения в отравлении Алексея Навального эпибатидином, заявил постпред РФ при ОЗХО Владимир Тарабрин в беседе с ТАСС.

По словам Тарабрина, Россия попросила распространить ноту среди всех государств — участников Конвенции по запрещению химоружия (КЗХО).

«Категорически отвергли вздорные инсинуации в наш адрес. При этом отметили, что РФ всегда готова к предметному экспертному разговору с фактами на руках», — подчеркнул он.

Тарабрин напомнил, что такие токсины, как эпибатидин, регулируются не КЗХО, а другим международным договором — Конвенцией о запрещении бактериологического и токсинного оружия. Поэтому возможное применение эпибатидина не может быть предметом дискуссии в ОЗХО.

14 февраля российское посольство в Лондоне резко отреагировало на заявления западных стран о предполагаемом отравлении Алексея Навального веществом эпибатидин, назвав их «некропропагандой».

Дипломатическое представительство выразило сожаление по поводу того, как Великобритания и ряд других европейских государств воспользовались Мюнхенской конференцией по безопасности для разыгрывания «политического представления».

Ранее МИД России отреагировал на данные об «отравлении» Навального ядом лягушки.
 
Теперь вы знаете
Случай, коррупция или бомба: как российская монархия чуть не погибла за 30 лет до революции
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!