Российские туристы получили травмы при падении лифта в отеле Пхукета

Mash: в Таиланде шесть туристов из РФ пострадали при падении лифта в отеле

Российским туристам понадобилась помощь медиков после того, как упал лифт в местном отеле. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошел на Пхукете. По данным Telegram-канала, туристы вошли в лифт четырехзвездочного отеля около пляжа Ката. Кабина двигалась с первого на пятый этаж, но в какой-то момент резко сорвалась и остановилась ниже уровня первого этажа.

«Внутри ехали шесть человек – четверо взрослых, 16-летняя девушка и восьмилетняя девочка. Всех увезли в больницу», – сообщается в публикации.

Путешественники получили травмы, но информация об их характере и состоянии пострадавших не уточняется. На данный момент проводится проверка.

До этого в Петербурге мать и ее трехлетняя дочь пострадали во время поездки в лифте. Кабина спускалась с шестого этажа, но в какой-то момент ускорилась и «ударилась на первом этаже». Спустя полчаса застрявших пассажиров вытащили.

Ранее лифт с матерью и ребенком сорвался с 10-го этажа в новостройке Москвы.