В Госдуме назвали слухами сообщение о полной блокировке Telegram с 1 апреля

Сообщение о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля является вбросом. Появление тех или иных слухов по этой теме стало трендом. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

17 февраля Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным источников «из нескольких ведомств», с этой даты Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Применяться мера будет на территории всей России. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

«Пока этих огромное количество предположений, слухов, вбросов относительно Telegram, оно уже становится определенным трендом», — подчеркнул он.

Как отметил Ющенко, фракция КПРФ обращалась с протокольным поручением получить разъяснения Роскомнадзора по ограничению работы Telegram, но Госдума «не проголосовала за это предложение, поэтому мы сейчас можем только предполагать и читать информацию из тех же Telegram-каналов».

По словам парламентария, сейчас «идут определенные подвижки с точки зрения выполнения законодательства» мессенджером.

«Поэтому какой-то диалог идет. Предполагать, что с 1 апреля... Опять-таки дата очень интересная, Baza предполагает. Я бы остерегался делать какие-либо сейчас выводы», — подчеркнул он.

