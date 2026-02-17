Башмет о создании классической музыки с помощью ИИ: «Есть опасность»

Альтист, дирижер и педагог Юрий Башмет высказался о способности искусственного интеллекта (ИИ) создавать классическую музыку. Его цитируют «Вести».

Он отметил прорывное значение нейросетей в науке, но заявил, что пока нейросети не сделали прорыв в музыке.

«Если человеческий разум, интеллект, наука найдут адрес души, где она находится, а еще если разберутся в химическом составе, в биологическом составе этого органа, вот тогда есть опасность, что может появиться патетическая симфония Чайковского», — назвал он условие успешной работы ИИ над музыкой.

По словам артиста, он попробовал сыграть пьесу, сочиненную нейросетью, и она получилась «симпатичной, как из мультика».

В январе Башмет опроверг слух о падении интереса к российской музыке среди западной аудитории. Башмет уверил, что западный зритель очень внимательно следит за российской музыкальной сферой.

Ранее звезда «Квартета И» послал в пятую точку ИИ.