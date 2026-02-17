«Украина между молотом и наковальней». Чего ждать от переговоров в Женеве

Обстановка у отеля «Интерконтиненталь» в Женеве, где пройдет новый раунд переговоров представителей России, США и Украины, 17 февраля 2026 года

В Женеве 17 февраля стартует двухдневный раунд переговоров с участием России, Украины и Соединенных Штатов. Это уже третий раз, когда стороны встречаются в подобном составе. Переговоры в Швейцарии отличаются от предыдущих двух встреч не только составом делегаций, но и набором тем для обсуждения. Перед началом переговоров президент США Дональд Трамп еще раз призвал Киев проявить большую сговорчивость. Чего ожидают от третьего раунда мирных встреч — в материале «Газеты.Ru».

Утром 17 февраля российская делегация прибыла в Женеву, где состоится третий раунд переговоров России, Украины и США. По данным ТАСС, перелет Ил-96 специального летного отряда «Россия» длился девять часов, для пролета было предоставлено воздушное пространство Италии.

Как сообщили в МИД Швейцарии, трехсторонние встречи пройдут в закрытом для СМИ формате.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, выбор швейцарского города в качестве площадки для нового раунда переговоров обусловлен соображениями целесообразности и удобства для всех участников.

Официальный представитель Кремля также сообщил, что президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с переговорной группой по Украине.

Российскую делегацию на этот раз возглавит помощник российского президента Владимир Мединский. В Кремле пояснили, что он не участвовал в переговорах в ОАЭ, поскольку тогда обсуждались в основном военные вопросы.

«На этот раз будет обсуждаться более широкий спектр вопросов, касающихся территорий и наших требований. Здесь необходимо присутствие Мединского», — сказал Песков.

Со стороны США в переговорах участвуют спецпосланник президента Стив Уиткофф и советник американского лидера Джаред Кушнер . Украинскую делегацию представляет группа официальных лиц, в которую входит глава офиса президента Украины Кирилл Буданов . Кроме того, отдельные консультации с американской стороной проведет спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

Точной информации о темах встреч в Швейцарии нет. Однако президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что будет обсуждаться территориальный вопрос и предложение США создать свободную экономическую зону на территории Донбасса.

Источник ТАСС сообщал, что на переговорах попытаются согласовать «конкретные рамочные принципы», которые впоследствии могут быть наполнены содержанием. Среди возможных тем обсуждения — энергетическое перемирие.

Выступая перед журналистами накануне встреч в Женеве, президент США Дональд Трамп призвал Украину проявить большую сговорчивость и как можно скорее приступить к переговорам с Россией.

«Мы на позиции, когда мы хотим, чтобы они сели за стол переговоров», — подчеркнул Трамп.

Позиция российской делегации

Российская делегация отправилась на трехсторонние переговоры в Женеву с четкими указаниями действовать в рамках, согласованных президентами России и США в ходе их встречи в Анкоридже в августе 2025 года. Об этом сообщил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Россия исходит из того, что договоренности по украинскому урегулированию должны иметь прочный характер и устранять первопричины конфликта», — добавил Рябков.

Отвечая на вопрос о позиции российской делегации, в Госдуме напомнили, что Москва последовательно отстаивала интересы и вопросы безопасности российских граждан, которые в том числе проживают на территории Украины. Исключением не станет и третий раунд переговоров.

«Как бы ни называли и ни характеризовали позицию России на переговорах, мы всегда базово стремились отстоять интересы российских мирных граждан. Мы хотим защитить население от неонацистского влияния и выдерживаем эту позицию начиная с 2014 года. Мы хотим прекратить преследования русскоязычного населения», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он напомнил, что на встрече президентов России и США на Аляске были определенные некие договоренности, обобщенные в 28 пунктах, которые полностью не были озвучены журналистам. По мнению Чепы, Москва продолжает придерживаться тех самых пунктов в ходе трехсторонних переговоров.

«Договоренности, которые были достигнуты в Анкоридже, были нацелены на результат и на работу, а не на пиар. Несмотря на то, что Европа или украинская сторона всячески пытаются изменить конфигурацию договоренностей, Москва следует изначальной линии», — сказал депутат.

По его словам, в Абу-Даби было согласовано множество технических вопросов, но сейчас российскую переговорную группу еще больше усилили, что позволяет надеяться на продуктивные для Москвы встречи.

Россия и США не раскрывали, какие конкретно рамки были определены в ходе саммита в Анкоридже, но обычно речь идет именно о территориальном вопросе, отметил эксперт фонда Валдай, политолог Андрей Кортунов.

«Мы можем строить догадки относительно тех принципов, на основании которых в Анкоридже было достигнуто взаимопонимание. Однако обычно когда говорят о принципах Анкориджа, то имеют в виду территориальный вопрос. Наиболее популярная версия Анкориджа — Россия готова в Запорожской и Херсонской области остановиться по текущей линии боевого соприкосновения при условии, что вся территория Донбасса переходит под российский контроль», — напомнил политолог.

По его мнению, территориальный вопрос — это важная исходная точка, но только им все переговоры не исчерпываются.

«В частности для России всегда было важно проговорить вопрос о денацификации и демилитаризации Украины, о необходимости закрепления нейтрального статуса Украины и отказа от вступления в НАТО. Кроме того, важным аспектом остается вопрос о постконфликтном восстановлении территорий, которые были затронуты боевыми действиями. Все эти вопросы могут быть затронуты в Женеве», — заявил Кортунов.

Учитывая, что на этот раз российскую делегацию возглавляет Мединский, скорее всего, будут обсуждаться и гуманитарные вопросы, добавил эксперт.

«Можно предположить, что будут обсуждаться вопросы о статусе русского языка и восстановлении прав канонической православной церкви. Женева будет существенно отличаться от Абу-Даби», — заключил Кортунов.

Чем Женева отличается от Абу-Даби?

Представители российского экспертного сообщества отметили, что переговоры в Женеве будут отличаться от тех встреч, что прошли в Абу-Даби. Политолог Сергей Маркелов в беседе с «Газетой.Ru» обратил внимание, что в ОАЭ обсуждались в основном военные аспекты, а на этот раз переговоры будут посвящены политическим вопросам.

«Все, что было в Абу-Даби, было связано с военной историей. Стороны согласовали и еще раз определили свои красные линии, в том смысле куда можно и куда нельзя бить. Такие красные линии абсолютно точно существуют, так как, например, не наносятся удары по железнодорожным вокзалам, по зданиям, где располагаются власти», — пояснил эксперт.

О смене повестки переговоров в первую очередь сигнализирует изменение состава делегации, считает Маркелов.

«В Абу-Даби были представлены исключительно военные и отдельным треком выступал Дмитриев по экономическим темам. Сейчас же появилось больше нейтральных людей, которые занимаются политическими и гуманитарными вопросами», — сказал политолог.

Он отметил, что политическая повестка не означает, что в Женеве будут разговоры о заключении мира, так как этим занимаются дипломаты, а для дипломатического трека время еще не пришло.

«О мире говорят дипломаты, которые умеют составлять юридически правильные документы и согласовывают все нюансы на бумаге. До этого этапа еще достаточно долго. Но вот перед дипломатами работают как раз политические группы, которые согласуют политические принципы, в рамках которых конфликт все еще продолжается. И тут как нельзя кстати вспоминают так называемый «дух Анкориджа», так как под этим подразумевают именно неформальные политические договоренности», — пояснил Маркелов.

В Женеве, скорее всего, будут обсуждать и территориальный вопрос и гарантии, которые Украина и Россия готовы будут дать друг другу после завершения конфликта, предположил эксперт. По его мнению, также важно обсудить вопросы, касающиеся русского языка и русской православной церкви.

«В этом плане участие Мединского на переговорах очень уместно. Он историк и умелый психолог. Я уверен, что глава российской делегации вполне уполномочен говорить о религии, статусе русского языка, об украинском национализме и украинской русофобии», — заключил Маркелов.

Уступки от Киева

Накануне переговоров президент Зеленский признал, что в переговорном процессе Киев регулярно сталкивается с требованием идти на уступки. Он выразил надежду, что очередные трехсторонние контакты в Женеве будут «серьезными, содержательными и полезными».

«Американцы часто возвращаются к теме уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России», — пожаловался Зеленский.

О шатком положении украинского президента перед переговорами предупредила газета Junge Welt, в материале которой отмечается, что новые аресты, связанные с коррупционным делом, стали четким сигналом ухудшения положения Зеленского.

В публикации говорится, что в последнее время коррупционный скандал на Украине несколько затих. Однако задержание бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко и его последующее заключение под стражу вновь привлекли внимание к этому делу.

«Истинной целью его (Галущенко. — «Газета.Ru») ареста, вероятно, была <...> демонстрация самому Зеленскому того, что кольцо вокруг него сжимается. Это имеет важное значение в контексте <...> переговоров о прекращении боевых действий между Украиной и Россией», — отмечается в материале.

По мнению журналистов Junge Welt, давление на украинского лидера усилилось в связи с его упрямством в отношении мирных инициатив США. Глава государства из-за разногласий с Вашингтоном фактически стал последним препятствием к урегулированию конфликта между Москвой и Киевом.

С подобной точкой зрения согласен и политолог, американист Малек Дудаков. В комментарии для «Газеты.Ru» он подтвердил, что переговорная позиция Украины существенно ухудшилась из-за недопонимания с Вашингтоном и «полнейшим хаосом внутри страны».

«На Украине сейчас царит полный хаос не только из-за плохого положения на фронтах, но и из-за веерных отключений электричества по всей стране. Плюс к этому переговорный процесс с американцами у них зашел в тупик. На протяжении последних нескольких месяцев украинское лобби всячески торговалось с США и требовало предоставления гарантий безопасности, новых траншей, например для проведения выборов. Однако такая хамская позиция украинских лоббистов не нашла понимания в администрации Трампа», — отметил политолог.

Он считает, что именно из-за такой позиции Киева переговоры Марко Рубио с Зеленским в Мюнхене ни к чему не привели и даже в какой-то момент казалось, что они могут вообще не состояться, потому что Рубио всячески уклонялся от встречи.

«В Швейцарию украинцы едут фактически с пустыми руками. У них, безусловно, сохраняется поддержка европейской партии войны, но у европейцев сейчас проявляется и нехватка вооружений, и проблемы с финансами. Фактически Украина оказалась между молотом и наковальней. С одной стороны, Россия продолжает усиливать военное давление на фронте. С другой стороны, закручивают гайки американцы, требуя на реалистичных условиях договариваться», — сказал Дудаков.

Американист заключил, что в такой ситуации администрация Зеленского долго не протянет и, скорее всего, переговоры в Швейцарии покажут, насколько слаба сейчас позиция Киева.