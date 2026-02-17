Тело экс-главы «Уралкалия» Баумгертнера вывезли с военной базы на Кипре

Тело экс-главы «Уралкалия» Владислава Баумгертнера вывезли с территории британской военной базы «Акротири», где проводилось вскрытие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу базы.

«Тело было опознано и перевезено. Оно больше не в полиции суверенных базовых зон, но мы не можем больше поделиться никакими деталями. Оно больше не у нас», — говорится в заявлении.

Об исчезновении Баумгертнера стало известно 11 января. Как рассказали в полиции Кипра, 7 января он вышел из своего дома в городе Лимасол на южном побережье острова, после чего пропал. По данным газеты Phileleftheros, к правоохранителям обратилась сотрудница бизнесмена, поскольку он перестал отвечать на ее звонки.

Масштабная поисковая операция с привлечением вертолета, беспилотников, служащих сил гражданской обороны и волонтеров началась 10 января. Уже 14 января полиция сообщила о нахождении тела мужчины на территории под юрисдикцией британской военной базы. Оно «оказалось в стадии сильного разложения», из-за чего быстро установить его личность оказалось невозможным.

На следующий день друг бизнесмена Алексей Дозорцев в разговоре с РИА Новости подтвердил, что найденное тело принадлежит именно Баумгертнеру. По данным газеты «Коммерсантъ», Баумгертнер погиб, упав со скалы. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны предварительные итоги вскрытия тела Баумгертнера.