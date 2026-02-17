Самолет с россиянами не смог улететь из Фукока из-за проблем с двигателем

SHOT: самолет Azur Air не смог улететь из Фукуока в Новосибирск

Самолет авиакомпании Azur Air не улетел из вьетнамского Фукуока в Новосибирск из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Boeing 757-200 с 234 пассажирами должен был вылететь из Вьетнама в Новосибирск еще ранним утром. Но во время взлета самолет остановился и свернул на стоянку. Всех туристов вернули в аэропорт», — сказано в посте.

В пресс-службе Azur Air журналистам сообщили, что борт вернулся на стоянку из-за срабатывания одного из датчиков. Это стало поводом для проведения дополнительной технической проверки.

По предварительным данным, самолет уже починили и готовят к посадке.

Накануне петербургский аэропорт Пулково в качестве запасного аэродрома принял четыре самолета, летевших в Москву.

В январе сообщалось, что самолет, летевший по маршруту Нячанг — Иркутск, готовится к экстренной посадке во Вьетнаме. Boeing 757 авиакомпании Azur Air вылетел из Нячанга и подал сигнал тревоги, находясь на высоте семи тысяч метров. Перед посадкой экипаж некоторое время выполнял круги над аэродромом, вырабатывая топливо. На борту находились 238 пассажиров.

Ранее самолет экстренно приземлился в Казани из-за беременной пассажирки.