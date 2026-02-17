Размер шрифта
В Госдуму внесли законопроект об отмене взносов на капремонт для некоторых россиян

Слуцкий: пенсионерам старше 65 лет могут компенсировать взносы на капремонт
Dilok Klaisataporn/Shutterstock/FOTODOM

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил компенсировать оплату капитального ремонта гражданам, достигшим 65 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале фракции.

Законопроект внесли в Государственную думу 17 февраля 2026 года. Документ предусматривает, что неработающие пенсионеры смогут получать компенсацию в размере 50% уже с 65 лет. Полностью освободить их от платежа предлагается с 70 лет.

В партии отметили, что фактически речь идет об отмене взносов на капремонт на десять лет раньше действующих норм.

По мнению Слуцкого, мера позволит пожилым людям сократить расходы на квартплату и направить сэкономленные средства на более важные нужды. Он заявил, что взносы на капремонт постоянно растут и если сравнивать показатели 2024 и 2026 годов, то в среднем по стране увеличение составит около 50%.

Слуцкий подчеркнул, что пенсионеры находятся в особенно сложной ситуации, поскольку со своих небольших пенсий им становится все труднее ежемесячно платить такие суммы. В качестве примера он привел подмосковные Химки, где, по его словам, за однокомнатную квартиру в старой пятиэтажке пожилые жители платят за капремонт порядка 2,5 тыс. руб. в месяц.

Политик также указал, что неясно, из чего складываются такие суммы и когда именно будет проведен капитальный ремонт — через 10 или 15 лет. По его мнению, в итоге пожилые граждане фактически вкладывают средства в будущее, которое может не наступить при их жизни.

Ранее ЛДПР предлагала освободить водителей от платы за парковку при неблагоприятных погодных условиях.
 
