На Украине потребуют для экс-главы Минэнерго залог почти в $10 млн

Антикоррупционная прокуратура Украины потребует для Галущенко залог $9,86 млн
Антикоррупционная прокуратура (САП) Украины потребует в качестве меры пресечения для бывшего министра энергетики и экс-главы минюста Германа Галущенко залог в размере $9,86 млн. Об этом агентству РБК-Украина рассказала пресс-секретарь ведомства Ольга Постолюк.

По данным агентства «Укринформ», суд получил ходатайство об избрании меры пресечения Галущенко. Время заседания пока не определено.

Бывшего министра энергетики Украины задержали в ночь на 15 февраля. Галущенко сняли с поезда, следовавшего из Киева в Варшаву.

16 февраля экс-министру предъявили обвинения в отмывании денег и участии в преступной организации в рамках дела Тимура Миндича, бывшего бизнес-партнера Владимира Зеленского. Следователи считают, что Галущенко помог группе Миндича вывести для последующего отмывания $112 млн компании «Энергоатом». За это экс-министр получил порядка $12 млн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме раскрыли последствия задержания Галущенко.
 
