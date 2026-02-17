Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Вице-премьер РФ констатировал, что ВТО «фактически парализована»

Вице-премьер Оверчук: работа ВТО практически парализована
Евгений Биятов/РИА Новости

Вице-премьер России Алексей Оверчук в рамках форума «Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках» заявил, что работа Всемирной торговой организации (ВТО) практически полностью парализована. Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера, старые правила не действуют, когда речь заходит о лидерстве в мире будущего.

«Это очень хорошо видно по работе ВТО, которая фактически последние годы уже парализована <...> Мы находимся на этапе, когда новые технологии начинают требовать новые виды ресурсов, и, соответственно, под это уже начинают выстраиваться соответствующие международные цепочки поставок», — отметил Оверчук.

Он добавил, что именно этой причиной обуславливается стремление отдельных стран и деловых групп установить контроль над месторождениями критических минералов и новыми транспортными маршрутами, и тот, кто сумеет это сделать, обеспечит себе «лидерские позиции в мире с новым общественно-экономическим укладом».

Накануне руководитель Роснедр Олег Казанов рассказал РИА Новости, что Россия перестанет зависеть от импорта лития к 2028 году, ряда редких металлов — к 2030 году.

Он уточнил, что полного избавления от зависимости по поставкам остальных видов минерального сырья можно ожидать после 2030 года.

13 февраля посол США в Казахстане Джули Стаффт рассказала, что Вашингтон рассматривает Казахстан как альтернативный Китаю источник поставок редкоземельных минералов.

Ранее в Турции опровергли информацию о передаче США редкоземельных элементов.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!