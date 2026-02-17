Вице-премьер РФ констатировал, что ВТО «фактически парализована»

Вице-премьер России Алексей Оверчук в рамках форума «Архитектура будущего: российский бизнес на ключевых многосторонних площадках» заявил, что работа Всемирной торговой организации (ВТО) практически полностью парализована. Об этом сообщает ТАСС.

По словам вице-премьера, старые правила не действуют, когда речь заходит о лидерстве в мире будущего.

«Это очень хорошо видно по работе ВТО, которая фактически последние годы уже парализована <...> Мы находимся на этапе, когда новые технологии начинают требовать новые виды ресурсов, и, соответственно, под это уже начинают выстраиваться соответствующие международные цепочки поставок», — отметил Оверчук.

Он добавил, что именно этой причиной обуславливается стремление отдельных стран и деловых групп установить контроль над месторождениями критических минералов и новыми транспортными маршрутами, и тот, кто сумеет это сделать, обеспечит себе «лидерские позиции в мире с новым общественно-экономическим укладом».

Накануне руководитель Роснедр Олег Казанов рассказал РИА Новости, что Россия перестанет зависеть от импорта лития к 2028 году, ряда редких металлов — к 2030 году.

Он уточнил, что полного избавления от зависимости по поставкам остальных видов минерального сырья можно ожидать после 2030 года.

13 февраля посол США в Казахстане Джули Стаффт рассказала, что Вашингтон рассматривает Казахстан как альтернативный Китаю источник поставок редкоземельных минералов.

Ранее в Турции опровергли информацию о передаче США редкоземельных элементов.