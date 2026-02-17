Супруга Пашиняна объявила о завершении брака

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о завершении их гражданского брака.

«Мой гражданский брак с премьер-министром Николом Пашиняном завершен. Прошу проявлять сдержанность и корректность при обсуждении этой темы», — написала она.

Причин разрыва она не раскрыла. Иных подробностей Акопян также не привела.

Никол Пашинян и Анна Акопян состояли в отношениях с 1990-х годов. Они познакомились во время учебы в Ереванском государственном университете. Официально зарегистрированного брака пара не заключала — их союз носит гражданский характер. У Пашиняна и Акопян четверо детей.

Пашинян объяснял, что не женился на Акопян, поскольку хотел «защитить семью». По словам политика, в 90-х годах, будучи оппозиционером, он ожидал задержания и конфискации имущества, поэтому оформил совместно приобретенную квартиру на имя Анны, чтобы «у детей было жилье».

После прихода Пашиняна к власти в 2018 году Анна Акопян активно участвует в общественной жизни, занимается благотворительными и социальными проектами, а также сопровождает премьер-министра в ряде публичных мероприятий.

Ранее Пашинян предложил главе Армянской церкви посмотреть на его пенис.