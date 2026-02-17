Россиянин одолжил знакомому 50 тысяч рублей и силой вымогал у него полмиллиона

В Югре мужчина вымогал полмиллиона рублей у знакомого, задолжавшего ему 50 тыс. рублей. Об этом сообщили в УМВД России по ХМАО.

Конфликт между жителями Мегиона разгорелся из-за старого долга. Когда-то потерпевший взял у приятеля взаймы 50 тыс. рублей и не вернул сумму вовремя.

Спустя время 37-летний мужчина потребовал у должника уже 500 тыс. рублей, угрожая ему физической расправой. На одной из встреч, проходивший на территории промзоны, он жестоко избил жертву.

Всерьез испугавшись за свою жизнь и здоровье, мужчина передал вымогателю около 300 тыс. Позже злоумышленника, ранее неоднократно судимого за совершение тяжких преступлений, задержали.

При обыске у фигуранта изъяли дорогие телефоны, машину и другие улики. Возбуждено дело по п. «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство с применением насилия), ему грозит до семи лет колонии. К настоящему времени суд заключил обвиняемого под стражу.

Ранее бандит похищал наркоторговцев и вымогал у них деньги в Тюмени.