В Харькове снесли памятник Герою Советского Союза, боровшегося с нацистами

Украинские власти снесли памятник Герою Советского Союза подпольщику Зубареву
Telegram-канал Николай Янович Азаров

В Харькове демонтировали памятник Герою Советского Союза подпольщику Александру Зубареву. О сносе сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«В Харькове киевский режим снес памятник подпольщику, герою СССР Александру Зубареву, боровшемуся с нацистами», — говорится в сообщении.

Александр Зубарев родился в Дружковке Донецкой области, в Харькове он окончил географический факультет пединститута, после чего работал учителем географии в одной из харьковских школ.

Во время Великой Отечественной войны организовывал антинацистскую агитацию среди жителей города — он успел выпустить листовки общим тиражом около 600 экземпляров. В январе 1942 года его задержали сотрудники гестапо, спустя несколько недель он был расстрелян. В 1965 году указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно присвоили ему звание Героя Советского Союза.

До этого власти украинской Жмеринки демонтировали мемориальную доску на вокзале, установленную в честь освобождения города от немецких захватчиков 18 марта 1944 года.

С 2014 года на Украине проводится политика декоммунизации, подразумевающая ликвидацию советских топонимов и снос памятников советским государственным деятелям и полководцам.

Ранее в Киеве ранее демонтировали мемориальную доску «Героям Сталинграда».
 
