Жена Николаева годами борется со сталкером: «Он психически нездоровый человек»

Жена Николаева Юлия призналась, что борется со сталкером с 2021 года

Жена Юрия Николаева Юлия Проскурякова сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что на протяжении нескольких лет страдает от преследования.

«С 2021 года меня преследует психически нездоровый человек. Он звонит и пишет всем моим знакомым и друзьям, представляясь то инвалидом, то поклонником, то сценаристом», --заявила Проскурякова.

В качестве доказательств супруга Николаева сопроводила публикацию скриншотами переписки с мужчиной, в которых она призывала его остановить преследование. Сталкер, в свою очередь, говорил в ответ о любви к ее творчеству и просил автограф. В сообщениях к друзьям Проскуряковой сталкер всегда подписывался под разными именами.

Актриса попросила коллег не передавать ее номер и быть внимательными, так как сталкер продолжает обманывать людей из ее окружения.

Николаев познакомился с супругой, которая на 22 года его моложе, на гастролях в Екатеринбурге. По словам Проскуряковой, их общение вскоре переросло в дружбу, а потом они поняли, что хотят быть вместе. У пары есть общая дочь Вероника, которая родилась 8 октября 2015 года.

Ранее сообщалось, что Анна Asti раскрыла причину отъезда в России.