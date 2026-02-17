Самолет из Нарьян-Мара вернулся в аэропорт вылета из-за технической проблемы

Самолет, выполнявший рейс Нарьян-Мар — Уфа, готовится к вынужденной посадке в аэропорту вылета. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Нарьян-Мара.

По данным воздушной гавани, борт авиакомпании «Руслайн», вылетевший в Уфу, принял решение вернуться из-за технической неисправности. В пресс-службе уточнили, что службы аэропорта готовы к приему самолета.

Иных деталей на данный момент не приводится.

До этого самолет, следовавший по маршруту Нячанг — Иркутск, подал сигнал бедствия на высоте 7 тыс. метров и запросил экстренную посадку во Вьетнаме. Незапланированная посадка прошла благополучно. На борту воздушного судна находились 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Подобный инцидент случился с самолетом, следовавшим из Чебоксар в Москву. Борт послал сигнал бедствия и совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. По информации журналистов, причиной экстренного приземления стала неисправность носовой стойки самолета. В итоге Boeing 737 успешно приземлился в столичном аэропорту, в инциденте также никто не пострадал.

Ранее Петербург принял четыре самолета, летевших в Москву из-за погодных условий.