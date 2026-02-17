Размер шрифта
Главный редактор журнала «Ахмат» погиб в зоне СВО

В «Ахмате» сообщили о гибели редактора Павла Порсева при ударе ВСУ
Telegram-канал ИНДИЯ «АХМАТ» МО РФ

Главный редактор журнала «Ахмат» Павел Порсев с позывным «Мажор» погиб при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по командному пункту спецназа в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил Telegram-канал «Индия Ахмат МО РФ».

В публикации назвали «Мажора» настоящим сыном своего Отечества. По словам военнослужащих, журналист до последнего вздоха оставался верен присяге.

«Он безгранично уважал подразделение и делал все, чтобы их подвиги остались в веках», — говорится в посте, посвященном павшему редактору.

Гвардии ефрейтор Павел Порсев находился в зоне проведения СВО на Украине с 2022 года. Он был добровольцем, ветераном боевых действий, главным редактором военно-патриотических журналов «Ахмат» и «Победоносец», а также журнала «Алга». За мужество и героизм при исполнении воинского долга на передовой был награжден медалями, в том числе «За взятие Авдеевки».

Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале уточнил, что удар ВСУ, в результате которого погиб журналист, произошел 14 февраля.

Ранее Алаудинов сообщил о гибели лучшего штурмовика спецназа «Ахмат».
 
