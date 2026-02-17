Размер шрифта
Российские силы нанесли массированный удар по энергетическим объектам Украины

МО: ВС РФ ударили высокоточным оружием и БПЛА по ВПК и энергообъектам Украины
Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России за прошедшие сутки нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также местам производства, хранения и подготовки к запуску ударных БПЛА. Об этом заявили в Минобороны РФ.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — добавили в оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что удары были нанесены в ответ на террористические атаки Киева по объектам гражданской инфраструктуры на территории России.

До этого Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что по военным объектам на Украине начался массированный удар. Был зафиксирован взлет дальних бомбардировщиков Ту-95МС/Ту-160.

В этот же день стало известно, что в Одессе наступил масштабный блэкаут после налета порядка 105 российских «Гераней» и удара беспилотника по последней работающей подстанции «Таирово».

Ранее в МИД РФ заявили об усилении атак Киева на фоне переговоров в Женеве.
 
