«Странно»: в Госдуме прокомментировали сообщение о полной блокировке Telegram

Сообщение о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля может быть отражением переговорной позицией властей в диалоге с мессенджером, однако данные о точных датах блокировки «выглядят довольно-таки странно». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.

Депутат Андрей Свинцов напоминал ранее, что замедление работы мессенджера – это элемент переговоров России с командой основателя сервиса Павла Дурова, который при желании может оперативно решить все проблемы.

«Я ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, у меня подобной информации нет. Лично я считаю, что это может быть переговорной позицией и не более того. Точные даты отключения той или иной социальной сети, того или иного ресурса выглядят довольно-таки странно, тем более распространенное [сообщение] таким образом через какие-то там анонимные источники в Telegram, который сейчас замедляют, больше и сказать-то нечего», — заявил парламентарий.

17 февраля Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным источников «из нескольких ведомств», с этой даты Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Применяться мера будет на территории всей России. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Ранее российских блогеров призвали диверсифицировать площадки из-за ограничений Telegram.