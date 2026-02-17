Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

«Странно»: в Госдуме прокомментировали сообщение о полной блокировке Telegram

Депутат Попов: сообщение о точной дате блокировки Telegram выглядит странно
Natee Meepian/Shutterstock/FOTODOM

Сообщение о полной блокировке Telegram в России с 1 апреля может быть отражением переговорной позицией властей в диалоге с мессенджером, однако данные о точных датах блокировки «выглядят довольно-таки странно». Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов.

Депутат Андрей Свинцов напоминал ранее, что замедление работы мессенджера – это элемент переговоров России с командой основателя сервиса Павла Дурова, который при желании может оперативно решить все проблемы.

«Я ничего ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, у меня подобной информации нет. Лично я считаю, что это может быть переговорной позицией и не более того. Точные даты отключения той или иной социальной сети, того или иного ресурса выглядят довольно-таки странно, тем более распространенное [сообщение] таким образом через какие-то там анонимные источники в Telegram, который сейчас замедляют, больше и сказать-то нечего», — заявил парламентарий.

17 февраля Telegram-канал Baza со ссылкой на источники сообщил, что Telegram в России будет полностью заблокирован с 1 апреля. По данным источников «из нескольких ведомств», с этой даты Роскомнадзор приступит к тотальной блокировке мессенджера по аналогии с Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Применяться мера будет на территории всей России. Приложение не будет прогружаться ни через мобильные сети, ни через стационарные интернет-системы.

Ранее российских блогеров призвали диверсифицировать площадки из-за ограничений Telegram.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!