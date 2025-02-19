Священный месяц Рамадан в 2025 году: когда начнется и какие правила нужно соблюдать

Даты Рамадана в 2025 году: что можно и нельзя делать мусульманам в священный месяц?

В 2025 году священный для мусульман месяц Рамадан начнется в конце февраля и продлится до конца марта, завершившись праздником Ураза-байрам. В этот период на верующих накладываются строгие ограничения как в еде, так и в поведении. Как правильно придерживаться поста в Рамадан, какие обычаи и предписания принято соблюдать и кому разрешено не поститься, «Газета.Ru» узнала у муфтия Рушана Аббясова.

Что такое Рамадан?

Рамадан — девятый месяц исламского лунного календаря и один из пяти столпов ислама. Это время духовного очищения, когда мусульмане соблюдают строгий пост, усиливают молитвы и совершают добрые дела, отметил в беседе с «Газетой.Ru» первый заместитель председателя Совета муфтиев России, заместитель председателя Духовного управления мусульман РФ, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Рушан Аббясов. Согласно Корану, именно в этот месяц пророку Мухаммеду были ниспосланы первые откровения.

Справка • Рамадан связан с Ночью Предопределения (Ляйлят аль-Кадр), когда Коран был ниспослан на Землю. В 2025 году она выпадает в ночь с 26 на 27 марта.



• Пост символизирует смирение и благодарность за дары Аллаха. Мусульмане верят, что воздержание от земных удовольствий укрепляет связь с Богом.

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«Суть Рамадана заключается в том, чтобы через определенные лишения в светлое время суток укрепить свою веру, развить самодисциплину, проявить сострадание к нуждающимся и приблизиться к Богу. Пророк Мухаммад, мир ему, донес до людей следующие слова Всевышнего Творца: «Всякое дело потомка Адама — для него самого, кроме поста. Воистину, он (пост) — для Меня и Я воздам за соблюдение его»», — объяснил муфтий Рушан Аббясов.

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Когда начинается и заканчивается Рамадан в 2025 году?

Даты священного месяца зависят от лунного календаря, который короче григорианского на 11 дней.

В 2025 году:

Начало : вечер 28 февраля (после захода солнца). Первый день поста — 1 марта.



: вечер 28 февраля (после захода солнца). Первый день поста — 1 марта. Конец: 29 марта. Праздник Ураза-байрам начнется 30 марта.

Точные даты могут незначительно отличаться в регионах, так как начало месяца определяется визуальным наблюдением новолуния. Например, в Казахстане Рамадан начнется 1 марта, а в России — 28 февраля.

Традиции Рамадана: пост, молитвы и милостыня

Пост в священный месяц

Рамадан — это месяц, когда мусульмане погружаются в духовные практики, укрепляя связь с Аллахом и друг с другом. «Сердце» священного месяца — пост (Ураза, ас-саум), который начинается с рассветом и заканчивается закатом. Верующие отказываются не только от еды и воды, но и от вредных привычек, сквернословия и конфликтов, чтобы очистить душу и тело. Пост — это акт солидарности: миллионы людей по всему миру одновременно переживают голод, учась ценить блага и сострадать тем, кто живет в лишениях.

Основы и правила поста • Суть. Воздержание от еды, питья, курения и интимной близости с рассвета до заката. Пост считается действительным только при намерении (ният), которое произносят каждую ночь.



• Кто обязан поститься. Здоровые совершеннолетние мусульмане. Освобождаются дети, беременные и кормящие женщины, больные и пожилые люди.



Сухур и ифтар

Сухур и ифтар — два священных приема пищи. Перед рассветом семьи собираются на сухур, где едят каши, фрукты и пьют воду, чтобы зарядиться энергией на день. На Ближнем Востоке существует традиция: мужчины перед рассветом выходят на улицу, ходят от дома к дому и стучат в барабаны. Так они будят жителей на сухур.

Обычно верующие начинают сухур примерно за 1,5 часа до рассвета. Рекомендуется употреблять продукты, которые дают энергию на долгое время, например, цельнозерновые изделия, орехи, фрукты, молочные продукты и воду. О важности сухура свидетельствуют слова Пророка Мухаммада, мир ему: «Принимайте пищу перед рассветом! Воистину, в сухуре — Божья благодать!» Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО

Ифтар, вечернее разговение, начинается с фиников и воды — так поступал пророк Мухаммед. После вечерней молитвы можно поесть полноценно, отметил муфтий. На столах появляются традиционные блюда: самоса, кунафа, овощные салаты и сладкие напитки вроде каркаде. В некоторых странах, например, в Египте или Малайзии, улицы украшают фонарями, а дети радостно бегают и поют песни, создавая праздничную атмосферу.

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«Поскольку сейчас, в отличие от летнего периода, ночи длинные, можно совершить несколько приемов пищи, сбалансировав свое меню. Также на протяжении всего Рамадана при мечетях проводятся коллективные ифтары», — рассказал Рушан Аббясов.

Пример распорядка дня в Рамадан • Сухур (предрассветный прием пищи): до 5:00–5:40 (время для Москвы). Рекомендуются медленные углеводы (каши, фрукты) и вода.



• Ифтар (вечернее разговение): начинается сразу после захода солнца (по московскому времени — примерно между 18:00–19:30). Традиционно едят финики и пьют воду, затем молятся и устраивают трапезу.



Совет: избегайте жирной и острой пищи на ифтар. Лучше выбрать овощи, супы и белковые продукты.



Молитвы и милостыни

Молитвы в священный месяц Рамадан становятся основой дня. Помимо пяти обязательных намазов, мусульмане совершают таравих — ночную молитву, которую читают в мечетях после иша (ночного намаза). В последние десять ночей Рамадана наступает Ляйлят аль-Кадр — Ночь Предопределения, когда был ниспослан Коран. Верующие проводят ее в молитвах, прося прощения и милости. В мечетях звучат суры Корана, а семьи берут с собой детей, чтобы приобщить их к традициям.

Милостыня (закят и садака) — еще один столп Рамадана. Закят аль-Фитр — обязательный налог, который выплачивают до праздника Ураза-байрам, чтобы нуждающиеся могли его отметить.

Что такое закят и садака? Закят и садака — это два типа благотворительности в исламе, которые имеют разные цели и правила.



Закят



Закят — это обязательный акт благотворительности, который является одним из пяти столпов ислама. Каждый мусульманин, обладающий достатком, должен ежегодно отдавать определенную долю своего дохода на благотворительность. Обычно эта доля составляет 2,5% от накопленных средств, таких как деньги, золото и другие активы. Закят предназначен для помощи нуждающимся, бедным и тем, кто попал в трудную финансовую ситуацию, а также для поддержки общины.



Садака



Садака — это добровольный акт благотворительности, который не имеет фиксированной суммы или обязательных требований. Мусульмане могут давать садака в любое время и в любой форме: деньгами, продуктами или помощью. Садака может быть направлена на поддержку нуждающихся, помощь в благих делах или даже на улучшение общественных условий. Главное — искренность намерений.

Мусульмане также жертвуют еду, устраивая коллективные ифтары при мечетях. В Палестине или Газе, несмотря на трудности, семьи делятся едой с соседями, а в Марокко пекут сладости вроде шебакии, создавая дух единства.

Праздник Ураза-байрам: завершение поста

30 марта мусульмане отметят Ид аль-Фитр — праздник разговения. Традиции включают:



утреннюю молитву в мечети.



праздничный стол с блюдами вроде шурпы, самсы и сладостей.



подарки детям и помощь нуждающимся.

В преимущественно мусульманских российских регионах, таких как Татарстан, Башкортостан и Дагестан Ураза-байрам — официальный выходной.

Как подготовиться к началу и окончанию Рамадана

К началу Рамадана важно подготовиться как физически, так и духовно, подчеркнул Рушан Аббясов.

«За несколько дней до начала поста можно начать постепенно сокращать потребление пищи и напитков, чтобы организм адаптировался. Духовная подготовка включает в себя внутренний настрой, намерение на соблюдение поста и четкое сознание того, что пост — не голодовка, а прежде всего работа на собой. В месяц Рамадан необходимо особо следить не только за своими словами и делами, но даже помыслами», — обратил внимание муфтий.

Окончание Рамадана знаменуется праздником Ураза-байрам (Ид аль-Фитр). По словам собеседника «Газеты.Ru», к этому дню нужно подготовиться, выплатив обязательную милостыню (закят аль-фитр), которая помогает нуждающимся и очищает постящегося от возможных прегрешений, совершенных во время поста.

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По окончании Рамадана важно посетить праздничную молитву и разделить радость этого благословенного дня с семьей, соседями, друзьями. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО

Что можно и нельзя делать в Рамадан: правила священного месяца

Следует помнить, что Рамадан — это не просто отказ от еды и воды. Это время духовного роста, когда каждое действие оценивается через призму веры.

Что можно делать

Принимать пищу и пить только в темное время суток — после захода солнца (ифтар) и до рассвета (сухур).

Принимать лекарства через инъекции, капельницы или пластыри, если они не питают организм (например, обезболивающие уколы).

Купаться и чистить зубы, если вода не попадает в горло. Многие мусульмане используют мисвак (натуральная зубная палочка) вместо зубной пасты.

Путешествовать: если поездка утомительная, пост можно прервать и восполнить позже.

Целовать супруга и проявлять нежность (не в общественных местах), если это не приводит к интимной близости днем.

В Рамадан можно и нужно читать Священный Коран, восхвалять Создателя, совершать дополнительные молитвы, в том числе коллективные, совершать как можно больше добрых дел, помогать нуждающимся, укреплять семейные узы, стремиться к самосовершенствованию, духовному росту и довольству Всевышнего. Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО

Важно! Если вы случайно проглотили воду во время омовения — пост не нарушен. Главное — не делать это намеренно.

Что категорически нельзя

По словам муфтия, все виды греховных и пагубных дел и так запрещены для людей верующих и богобоязненных, а в священный месяц Рамадан тем более, так как тяжесть их увеличивается.

Есть, пить и курить в светлое время суток. Даже глоток воды или жевательная резинка считаются нарушением. Жевательный табак также запрещен.

Вступать в интимную близость до заката. Верующие мусульмане могут проявлять нежность к своему супругу или супруге, однако близость днем запрещена.

Специально вызывать рвоту. Если это произошло случайно — пост остается действительным.

Сквернословить, сплетничать, ссориться. Пророк Мухаммед говорил: «Если человек не прекратит лгать и поступать лживо, Аллах не нуждается в его отказе от еды и питья».

Слушать громкую музыку или участвовать в развлекательных мероприятиях, которые отвлекают от духовности.

Важно! Если пост нарушен умышленно (например, выпили днем чай), нужно восполнить день после Рамадана и выплатить фидья-садака (пожертвование), например, накормить нуждающегося.

Стоит отметить, что во время поста верующие должны избегать всего греховного, в том числе сквернословия, гнева, сплетен, споров. Пророк Мухаммад, мир ему, сказал: «Пост — это защита. Если кто-то из вас постится, то пусть не бранится, не кричит. А если его оскорбят или ударят, скажет: «Воистину, я соблюдаю пост, я соблюдаю пост». Рушан Аббясов муфтий, председатель Духовного управления мусульман МО

Кому разрешено не поститься в Рамадан?

Согласно правилам, некоторые категории верующих мусульман могут не соблюдать строгий пост в священный месяц Рамадан.

Беременные на позднем сроке и кормящие женщины — если пост угрожает здоровью матери или ребенка. В хадисе от Анаса бин Малика аль-Ка'би сказано «Воистину, Аллах освободил путников от поста и половины молитв, а беременных и кормящих грудью женщин освободил от поста». Также, по словам муфтия Рушана Аббясова, не поститься могут женщины во время менструации.

Больные (диабет, язва, сердечные заболевания) — с условием восполнить дни позже. Согласно суре «аль-Бакара» (аят 184), тем мусульманам, которые «способны поститься с трудом, следует в искупление накормить бедняка».

Путники — те, кто находится в дороге дальше 80 км от дома. Путник не должен иметь намерений оставаться проживать где-либо на протяжении всего путешествия. Также путешествие не должно содержать в себе грех и не иметь греховной цели.

А если кто из вас болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время Сура аль-Бакара аят 184

Дети до совершеннолетия (по хиджабу — до полового созревания).

Пожилые люди, которые физически не могут выдержать пост.

«Молитвенно прошу Всевышнего Творца исцелить всех, кто сейчас болен, простить и одарить Своей милостью души тех, кто уже покинул этот мир, даровать благополучие всем россиянам, а нашей великой стране мира и процветания! Да поможет нам Господь миров достойно и с пользой провести месяц Рамадан!» — заключил муфтий Рушан Аббясов.