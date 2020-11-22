У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2

У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр толчков располагался в 163 км к северо-западу от города Талька, где проживают около 200 тыс. человек.

Очаг стихии находился на глубине 10 км.

Информация о погибших, пострадавших или угрозе цунами не поступала.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— У берегов Японии произошло землетрясение

— На Филиппинах произошло два землетрясения

— Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Чили