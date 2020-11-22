У побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2
Михаил Кириллов
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У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.
По данным сейсмологов, эпицентр толчков располагался в 163 км к северо-западу от города Талька, где проживают около 200 тыс. человек.
Очаг стихии находился на глубине 10 км.
Информация о погибших, пострадавших или угрозе цунами не поступала.
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