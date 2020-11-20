В США выявили 187 833 новых случая коронавируса за сутки

За минувшие сутки в США выявили 187 833 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

За последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 2 015 пациентов, в общей сложности — 252 564 человека.

Вылечились от COVID-19 за все время пандемии 4 410 709 человек. К настоящему времени всего в Соединенных Штатах зафиксировано 11 720 318 случаев коронавируса.

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