Во Владивостоке частично пропало водоснабжение

Авария оставила без воды более 15 тысяч потребителей во Владивостоке

Более 15 тыс. потребителей во Владивостоке столкнулись с аварийным отключением водоснабжения. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По данным ведомства, без воды остались дома на пяти улицах. Среди них — Уральская, Постышева, Иртышская, Гамарника и Южно-Уральская.

«Жителям домов организован подвоз питьевой воды», — говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что прокуратура организовала проверку по факту произошедшего и поставила на контроль проведение аварийно-восстановительных работ. Сотрудникам надзорного ведомства предстоит дать оценку исполнению требований законодательства, касающегося содержания и обслуживания сетей водоснабжения. В настоящее время специалисты устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

30 января в 71 доме в Кировском районе Санкт-Петербурга ограничили теплоснабжение из-за аварии на трубопроводе. В зоне дефекта обнаружили просадку грунта. Никто из людей не пострадал, потенциально опасный участок был огражден. В пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» пообещали завершить ремонтные работы в течение 15 часов, в это время потребителям без ограничений подавалась горячая вода.

Ранее коммунальная авария оставила без воды около 100 тыс. жителей Саратова.