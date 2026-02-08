Украина осталась без значительной части доступной электроэнергии

Украина лишилась существенной доли доступной электроэнергии. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК в Telegram-канале.

«Повреждены две теплоэлектростанции ДТЭК и ключевые высоковольтные подстанции. <...> Были вынужденно разгружены АЭС. <...> Система работает с максимальными ограничениями. Привычные графики не действуют. Сложнее всего в Киеве», — сказано в сообщении.

По данным компании, свет дают на полтора-два часа в сутки.

Накануне глава Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что российские войска нанесли удар по крупнейшей в Европе электроподстанции напряжением 750 кВ. По словам эксперта, атакованная электроподстанция, расположенная во Львовской области, выполняет функцию регулирования электроснабжения западных областей Украины. Она обеспечивает связь между Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также балансирует энергосистему с помощью Бурштынской и частично Добротворской ТЭС. Кроме того, объект отвечает за импорт электроэнергии и получение аварийной помощи из стран Европейского союза.

Ранее на Украине вышли из строя ключевые энергетические подстанции «Винницкая 550» и «Киевская 750».