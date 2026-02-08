Размер шрифта
Некоторым россиянам упростили получение налоговых льгот

Юрист Кудерко: герои, пенсионеры и многодетные получили новые налоговые льготы
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

С 2026 года в России вступили в силу изменения в налоговом законодательстве, расширяющие перечень льгот по имущественным налогам для отдельных категорий граждан и организаций. Об этом агентству «Прайм» сообщила адвокат Елена Кудерко.

С нового налогового периода от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство освобождаются Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы. При этом льгота не распространяется на легковые автомобили, налог по которым рассчитывается с применением повышающего коэффициента.

Расширены и налоговые преференции для семей с тремя и более несовершеннолетними детьми. Право на дополнительный вычет по налогу на имущество — 5 кв. м для квартиры и 7 кв. м для жилого дома на каждого ребенка — сохраняется до достижения старшим ребенком 18 лет, а при очном обучении — до 23 лет.

Пенсионеры и предпенсионеры полностью освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц. Льгота действует в отношении одного объекта каждого вида: квартиры или комнаты, жилого дома, гаража или машино-места, а также одного хозяйственного строения.

Если у налогоплательщика имеется несколько объектов одного вида, до 31 декабря необходимо уведомить ФНС России о выборе льготируемого имущества. В противном случае льгота будет автоматически применена к объекту с наибольшей суммой налога.

Кроме того, при расчете налога продолжают действовать стандартные вычеты по площади: 50 кв. м для жилого дома, 20 кв. м для квартиры и 10 кв. м для комнаты. По земельному налогу для этой категории граждан предусмотрен вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м участка, а налог начисляется только на превышающую норму площадь.

Как отметила Кудерко, с 1 января изменилась и процедура направления налоговых уведомлений. Теперь они рассылаются всем налогоплательщикам независимо от наличия средств на едином налоговом счете, что позволяет заранее проверить корректность начислений. При положительном сальдо средства автоматически зачтут в счет уплаты налога, а пополнить счет необходимо до 1 декабря текущего года.

Ранее в Госдуме предложили новую налоговую льготу для ИП с детьми-инвалидами.
 
