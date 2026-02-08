Минобороны сообщило о перехвате более 20 дронов над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 22 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, наибольшее число БПЛА было сбито над Брянской областью — там средства ПВО уничтожили 11 дронов самолетного типа. Еще шесть беспилотников были перехвачены над акваторией Черного моря.

Кроме того, четыре дрона сбили над территорией Калужской области и один — над Курской областью.

Накануне в ведомстве сообщали, что дежурные средства противовоздушной обороны за ночь ликвидировали почти 40 дронов Вооруженных сил Украины над территорией РФ. По информации ведомства, единичные цели нейтрализовали в Липецкой области и над акваторией Черного моря. В Белгородской области сбили 10 дронов, в Брянской области — 26.

Днем 7 февраля губернатор области Вячеслав Гладков заявил, что Белгород подвергся атаке с использованием десяти ракет со стороны ВСУ. В результате двое местных жителей получили ранения. Кроме того, повреждены два коммерческих объекта и элементы инфраструктуры, пострадали 38 автомобилей, три квартиры в двух многоквартирных домах, а также 12 частных домовладений.

Ранее беспилотник атаковал легковушку в Белгородской области, в результате чего пострадал водитель.