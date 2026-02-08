Россия вошла в первую десятку покупателей корейской косметики в мире

Россия по итогам прошлого года оказалась на шестом месте среди крупнейших рынков сбыта корейской косметики. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные таможенной статистики Республики.

«Экспорт косметической продукции из Республики Корея в Россию в 2025 году составил 361,6 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 2024 годом, когда поставки оценивались в 322,3 миллиона долларов. Таким образом, рост экспорта в денежном выражении превысил 12%», — говорится в материале.

Так, поставки за прошлый год составили 13 025,8 тонны, в то время, как по итогам позапрошлого года этот показатель составил 12 915,3 тонны. Это свидетельствует о том, что увеличение экспорта происходило за счет увеличения стоимости продукции, а не расширения объемов поставок.

В рейтинге потребителей корейской косметики РФ обошла ОАЭ, Польшу и Таиланд.

До этого визажист «Золотого Яблока» Мария Андронова рассказала о корейском тренде на минимализм в косметике под названием skin-streaming набирает популярность в России. Согласно тренду, в уходе должны быть: мягкое очищение, один актив (например, ниацинамид, витамин C, ретинол или пептиды), базовый увлажняющий крем и SPF.

