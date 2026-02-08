Размер шрифта
Европу предупредили о жестком ответе на агрессию против России и Белоруссии

Грызлов: ответ на агрессию Европы против Союзного государства будет жестким
РИА «Новости»

Россия и Белоруссия готовы жестко и решительно ответить в случае агрессивных действий со стороны европейских стран в отношении Союзного государства. Об этом в интервью ТАСС сообщил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Дипломат пояснил, что Россия и Белоруссия представляют собой единое и юридически оформленное оборонное пространство в рамках Союзного государства. Он напомнил, что с 2024 года на территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие, а в последнее время там также появились российские ракетные комплексы «Орешник». По его словам, после 2022 года Москва и Минск значительно усилили двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество и не считают нужным это скрывать.

Грызлов подчеркнул, что такие меры являются необходимой и соразмерной реакцией на рост угроз у западных границ России и Белоруссии. Он отметил, что действия Союзного государства носят исключительно оборонительный характер.

Комментируя обеспокоенность европейских стран, посол заявил, что основания для нее могут возникнуть только в случае агрессивных военных шагов против Союзного государства. В такой ситуации, по его словам, ответ будет жестким и решительным. Он добавил, что президенты России и Белоруссии — Владимир Путин и Александр Лукашенко — уже четко высказывались по этому вопросу.

Подводя итог, Грызлов отметил, что, по его оценке, на сегодняшний день наибольшую угрозу для Европы представляет она сама.

Ранее власти России и Белоруссии заявили о повышенном внимании к обороне из-за внешних угроз.
 
