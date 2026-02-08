Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаНападение в общежитии в Уфе
Общество

Аналитики назвали самые дешевые товары для детей в магазинах России

Детское питание признали самым доступным товаром для детей в магазинах России
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Детское питание стало самым доступным отечественным товаром для детей в российских магазинах по итогам января. К такому выводу пришли аналитики компании «Контур», данные которых приводит РИА Новости.

Эксперты изучили около 5,6 млн чеков, выданных в магазинах по всей России в период с 1 по 24 января 2026 года. Согласно исследованию, средняя цена детского питания российского производства в торговых точках составила 88 рублей, что оказалось минимальным показателем среди товаров для детей в начале года.

На втором месте по доступности расположились присыпки отечественного производства со средней стоимостью 204 рубля. Третью строчку заняли детское мыло и гели — в среднем по 226 рублей за единицу.

Самым дорогим отечественным товаром для детей в январе оказались подгузники: их средняя цена достигла 573 рублей.

Импортные аналоги обходятся покупателям значительно дороже. Так, средняя стоимость зарубежного детского питания составила 141 рубль, присыпок — 634 рубля, детского мыла и геля — 827 рублей, а подгузников — 1 085 рублей, что в два–три раза превышает цены на российскую продукцию.

Ранее производители продуктов питания ополчились на маркетплейсы из-за скидок.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!