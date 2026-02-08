Аналитики назвали самые дешевые товары для детей в магазинах России

Детское питание признали самым доступным товаром для детей в магазинах России

Детское питание стало самым доступным отечественным товаром для детей в российских магазинах по итогам января. К такому выводу пришли аналитики компании «Контур», данные которых приводит РИА Новости.

Эксперты изучили около 5,6 млн чеков, выданных в магазинах по всей России в период с 1 по 24 января 2026 года. Согласно исследованию, средняя цена детского питания российского производства в торговых точках составила 88 рублей, что оказалось минимальным показателем среди товаров для детей в начале года.

На втором месте по доступности расположились присыпки отечественного производства со средней стоимостью 204 рубля. Третью строчку заняли детское мыло и гели — в среднем по 226 рублей за единицу.

Самым дорогим отечественным товаром для детей в январе оказались подгузники: их средняя цена достигла 573 рублей.

Импортные аналоги обходятся покупателям значительно дороже. Так, средняя стоимость зарубежного детского питания составила 141 рубль, присыпок — 634 рубля, детского мыла и геля — 827 рублей, а подгузников — 1 085 рублей, что в два–три раза превышает цены на российскую продукцию.

