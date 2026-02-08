Размер шрифта
В МИД рассказали, что РФ и Израиль обсуждают рост антисемитизма в Европе

Захарова: снос памятников советским солдатам говорит о росте антисемитизма в ЕС
Телеграм-канал «РИА Новости»

Москва убеждает израильские власти, что уничтожение памятников остановившим Холокост советским солдатам свидетельствует о росте антисемитизма в европейских странах. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Пытаемся среди прочего убедить израильских коллег, что уничтожение мемориалов советским солдатам (евреям в том числе), остановившим нацистский Холокост, — это один из факторов роста антисемитизма в Европе», — отметила дипломат.

15 января председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас заочно обвинили в уничтожении советских памятников. Также заочное обвинение предъявили ряду должностных лиц из Литвы и Эстонии.

По словам главы ведомства, в настоящее время во многих государствах сносятся памятниками советским солдатам. Среди таких стран — Украина, Болгария, Германия, Литва, Латвия, Молдавия, Чехия, Эстония и другие. Всего за совершение соответствующих преступлений в качестве обвиняемых были заочно привлечены 255 иностранных граждан, подчеркнул Бастрыкин.

Ранее польские власти разрушили памятник воинам Красной армии в Машево.
 
