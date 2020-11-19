Попова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в РФ
Антон Демидов
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о напряженной ситуации с коронавирусом в России.
По ее словам, взрывного роста случаев заражения не наблюдается ни в одном регионе страны.
«Вместе с тем постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно», — сказала Попова.
По последним данным, в России выявлено 2 015 608 случаев COVID-19, выздоровели 1 526 656 человек, скончались 34 850 пациентов.
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