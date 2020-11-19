Минздрав не поддерживает исключение абортов из системы ОМС

Минздрав России не поддерживает предложения вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Предложения о выводе абортов из системы ОМС и создании специализированных учреждений по проведению процедуры прерывания беременности вне рамок системы здравоохранения не поддерживаются министерством», — рассказали в пресс-службе.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин предложил вывести аборты из системы ОМС и создать в России спецучреждения для таких процедур — абортарии, которые будут переданы в ведение Федеральной службы исполнения наказаний.